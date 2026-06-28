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Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 28 juin 2026 sur France 2 avec Laurent Delahousse

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 211
Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 28 juin 2026 sur France 2 avec Laurent Delahousse

Dimanche 28 juin 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". 

À l’approche d’une année politique intense, Laurent Delahousse prend le pouls de la société en allant à la rencontre des Françaises et des Français.

Ils sont infirmiers, agriculteurs ou magistrats, ils ouvrent les portes de leur quotidien et confient leurs doutes et leurs espoirs.

Massif du Beaufortain, les témoins d’une beauté fragile

Laurent Delahousse retrouve Julien et Aurélie, un couple de bergers éleveurs du Puy-de-Dôme, parents d’un petit Timéo. Ils s’apprêtent à partir en transhumance avec un troupeau de près de deux mille brebis pendant tout l’été dans le massif du Beaufortain.

Le photographe Jérémie Villet, qui a l’habitude de se fondre dans la neige pour capter la faune sauvage, vit l’expérience avec eux.

Changement climatique, crise agricole, nature menacée, ces témoins d’une beauté fragile échangent leur point de vue, croisent leur regard et font naître un dialogue vivant.

 

 

 

Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 14:52
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