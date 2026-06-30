"Secret Story", le premier prime sur TMC mercredi 1er juillet 2026

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:25, Christophe Beaugrand présentera en direct sur TMC le premier prime de la nouvelle saison de "Secret Story".

Le tout premier prime de la saison de Secret Story promet déjà de bouleverser l'aventure. Les habitants du Yacht et ceux de la Maison vont enfin être réunis pour vivre ensemble sous le même toit.

Une réunification qui s'annonce riche en émotions, mais aussi en tensions. Pour Océane et Arthur, ces retrouvailles risquent d'être particulièrement délicates à gérer, alors que certaines vérités et stratégies pourraient rapidement refaire surface.

Côté nominations, la pression est à son comble. Cinq candidats sont en danger cette semaine : Lou, Maguette, Malo, Paola et Simon. À l'issue du prime, l'un d'entre eux sera définitivement éliminé et quittera l'aventure.

Et ce n'est que le début. Fidèle à sa réputation, la Voix a préparé un rebondissement de taille qui pourrait bien redistribuer toutes les cartes et bouleverser l'équilibre du jeu dès cette première soirée en direct.

Entre retrouvailles, suspense, stratégie et révélations, ce premier prime s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable de la saison.