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"Tous en cuisine" vendredi 3 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 252
"Tous en cuisine" vendredi 3 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 3 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 3 juillet 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Salade de nouilles, crème et poisson fumé

 

  • 160 g de nouilles (type soba ou autres nouilles fines)
  • 4 tranches de poisson fumé (saumon, thon, marlin, flétan, maquereau)
  • 4 cuil. à soupe d'œufs de truite (ou autres œufs de poisson)
  • 2 cuil. à soupe de crème fraîche
  • 1 citron jaune
  • 1 échalote épluchée et ciselée finement
  • 1 botte de ciboulette hachée
  • Quelques brins d'aneth hachés
  • 1 cuil. à café de baies roses (en poudre ou écrasées).

Plat Calamaretti aux saucisses, sauce aux œufs

  • 320 g de calamaretti (ou penne ou autres pâtes courtes)
  • 2 saucisses de porc (ou de poulet)
  • 1 tranche de lard fumé de 0,5 cm d'épaisseur
  • 1 oignon épluché
  • 1 gousse d'ail épluchée et dégermée
  • 1 boîte de 250 g de tomates pelées cuites ou de concassé de tomate
  • 4 jaunes d'œufs
  • 40 g de parmesan râpé + 1 morceau de 50 g pour la finition
  • Huile d'olive
  • Sel fin et poivre du moulin.
Dernière modification le vendredi, 03 juillet 2026 10:07
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