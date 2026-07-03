La pièce "Marius" de Jean-Philippe Daguerre diffusée sur France 4 dimanche 5 juillet 2026

Dimanche 5 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Marius", une pièce de Jean-Philippe Daguerre qui met en scène sept comédiens de la branche méridionale du Grenier de Babouchka qui font résonner la merveilleuse langue du grand Marcel Pagnol.

L'histoire en quelques lignes...

Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César.

Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme.

Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là...

Avec : Juliette Behar, Grégoire Bourbier, Romain Lagarde, Teddy Melis, Solange Milhaud, Christophe Mie, Geoffrey Palisse.