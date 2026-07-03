recherche
Divertissements

La pièce "Marius" de Jean-Philippe Daguerre diffusée sur France 4 dimanche 5 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 juillet 2026 92
La pièce "Marius" de Jean-Philippe Daguerre diffusée sur France 4 dimanche 5 juillet 2026

Dimanche 5 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Marius", une pièce de Jean-Philippe Daguerre qui met en scène sept comédiens de la branche méridionale du Grenier de Babouchka qui font résonner la merveilleuse langue du grand Marcel Pagnol.

L'histoire en quelques lignes...

Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César.

Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme.

Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là...

Avec : Juliette Behar, Grégoire Bourbier, Romain Lagarde, Teddy Melis, Solange Milhaud, Christophe Mie, Geoffrey Palisse.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Hudson et Rex&quot; saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

"Hudson et Rex" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 5 juillet 2026

03 juillet 2026 - 10:41

Sur le même thème...

&quot;Tous en cuisine&quot; vendredi 3 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" vendredi 3 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

03 juillet 2026 - 10:04

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" au Japon, les surprises de Tokyo, samedi 4 juillet …

02 juillet 2026 - 10:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...