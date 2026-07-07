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"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 9 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 328
"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 9 juillet 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

Jeudi 9 juillet 2026 à 21:25, Pascal Bataille et Laurent Fontaine présenteront sur W9 un numéro de "Y'a que la vérité qui compte".

Le rideau mythique s’apprête à s’ouvrir à nouveau. L’émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes. Toujours complices et sincères, ils portent l’émission avec la même bienveillance et le même engagement : offrir un espace rare où la parole se libère.

À leurs côtés, deux figures incontournables : Rebecca, soutien des invités en coulisses, et Sam, qui ouvre la voie vers la vérité. Ils sont épaulés par Léa, qui portera aux participants leur invitation.

Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision.

Confrontés à ce que leurs proches n’ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l’autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ?

Extrait vidéo

"Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on puisse se dire les choses sans rancœur"
Cette jeune femme souhaite rencontrer son père afin d'obtenir des réponses et se reconstruire...

Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 18:28
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