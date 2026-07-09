"Tous en cuisine" jeudi 9 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.
Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.
Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.
Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.
Le menu et les ingrédients du jeudi 9 juillet 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Entrée • Omelette gratinée au comté
- 8 œufs
- 2 cuil. à soupe de mascarpone
- 100 g de comté
- 25 g de parmesan râpé
- 25 g de beurre
- Huile d'olive
- Sel fin et poivre du moulin
- 10 champignons de Paris.
Plat • Ailerons de poulet croustillants aux poivrons mijotés
- 12 ailerons de volaille désossés
- 2 poivrons rouges épluchés et épépinés
- 100 g de fromage bleu (type roquefort, bleu d'Auvergne, fourme d'Ambert)
- 2 cuil. à soupe de farine
- 1 cuil. à café de paprika fumé (ou autre épice du placard)
- Huile neutre pour frire
- Huile d'olive
- Sel et poivre du moulin
Pour la sauce aux poivrons :
- ½ cuil. à soupe de purée de piment
- 1 cuil. à soupe de miel liquide
- 10 cl de coulis de tomate
- 5 cl vinaigre de cidre
- ½ gousse d'ail hachée
- ½ cuil. à soupe de paprika fumé (ou autre épice du placard)
Pour la sauce au fromage :
- 25 g de mayonnaise
- 5 cl de lait entier
- Le zeste et le jus d'1 citron jaune
- ½ gousse d'ail hachée
- 50 g de mélange d'herbes (type aneth, ciboulette, persil)