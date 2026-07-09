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Le spectacle "Ahmed Sylla avec un grand A" à revoir sur TMC samedi 11 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 238
Le spectacle "Ahmed Sylla avec un grand A" à revoir sur TMC samedi 11 juillet 2026

Samedi 11 juillet 2026 à 21:15, TMC vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Ahmed Sylla avec un grand A".

Peut-on rire avec son coeur ? C’est l’Ambitieuse question à laquelle Ahmed tente de répondre dans son spectacle !

À la manière d’un grand explorateur, et du haut de ses 24 ans, Ahmed sillonne son monde pour nous en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt acides. Un récit d’Aventures « Avec un grand A » dont les rencontres et les situations pour le moins originales vous feront « réfléchir de rire ».

Vous entrerez dans l’univers d’un jeune homme qui réussit aussi bien à avoir la tête sur les épaules que dans les nuages. L’enfance, l’adolescence, la maturité, tout y passe pour notre plus grand plaisir.

Dans un spectacle rythmé de folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse, ce caméléon scénique au corps Atypique ne manquera pas de vous Attendrir... « Avec un grand A ».

Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 18:46
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