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"Stars 80 / Stars 90 : la grande battle" à revoir sur M6 lundi 13 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 205
"Stars 80 / Stars 90 : la grande battle" à revoir sur M6 lundi 13 juillet 2026 (vidéo)

Lundi 13 juillet 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "La Grande Battle Stars 80 / Stars 90", un spectacle qui fête des années 80 & 90, diffusé sur M6 en juin dernier depuis Lille.

Depuis la Décathlon Arena de Lille, retrouvez “La Grande Battle Stars 80 / Stars 90” : une immersion musicale unique où deux décennies légendaires s’affronteront dans un show spectaculaire !

Ce spectacle inédit vous plongera au cœur des années 80 et 90, où les plus grandes stars de ces deux époques s’affronteront dans des battles musicales scénarisées autour de thématiques incontournables telles que Disco
Dance ou Girls Power...

Le public revivra en live les tubes emblématiques de ces années, interprétés par leurs artistes originaux, avec également des hommages aux figures incontournables de ces époques.

Avec les stars des années 80 : Sabrina, Patrick Hernandez, Phil Barney, Émile, Jean-Pierre Mader, Images, Vivien Savage, Début de soirée, Joniece Jamison.

Avec les stars des années 90 :  Hélène Ségara, Larusso, Michael Jones, Tina Arena, Zouk Machine, Ophélie Winter.

D'autres artistes viendront compléter cette liste...

Une soirée festive et intergénérationnelle à ne pas manquer !
Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 13:44
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