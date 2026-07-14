"Tous en cuisine" mardi 14 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.
Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.
Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.
Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.
Le menu et les ingrédients du mardi 14 juillet 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Plat • Mijoté de veau aux poivrons, sauce tomate
- 400 g de viande de veau hachée
- 2 poivrons rouges épépinés
- 4 tomates mondées et épépinées
- 25 g de beurre
- 1 oignon blanc épluché et ciselé finement
- 1 gousse d'ail épluchée, dégermée et hachée
- 15 cl de coulis de tomate
- 1 cuil. à café de concentré de tomate
- ½ cuil. à soupe de paprika fumé
- 10 cl de vin blanc
- 10 cl d'eau
- Huile d'olive
- Sel fin et poivre du moulin
Facultatif :
- 4 tranches de pain de campagne (ou autre pain)
Dessert • Œufs en neige, crème anglaise au lait d'amande
- 4 œufs
- 140 g d'amandes brutes avec la peau, toastées et trempées dans l'eau 1 nuit
- 2 dattes Medjool dénoyautées
- 80 g de sucre pour les blancs d'œufs
- 80 de sucre pour les jaunes d'œufs
- 1 litre d'eau
- 1 pincée de sel fin
Facultatif :
- 25 g d'amandes effilées toastées (pour le décor)