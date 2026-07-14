"Le Bigdil" : Spéciale Camping sur RMC Story jeudi 16 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026 à 21:10 sur RMC Story, Vincent Lagaf' et son fidèle Bill présenteront un nouveau numéro du "Bigdil", le dernier de la saison, dédié au camping.

Le Bigdil vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner...

L'émission culte monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque avec des invités dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà des anciens, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun.

Spéciale Camping

Pour ce dernier épisode inédit de la saison, Le Bigdil pose ses valises au camping !

Vacanciers et animateurs se prêtent au jeu dans une ambiance explosive, entre défis inattendus et scènes désopilantes.

Le principe reste le même, mais le plaisir, lui, est intact : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux, avec, à chaque étape, un choix cornélien. Garder ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre, ou de repartir avec bien mieux.

Au programme, des épreuves cultes font leur grand retour : bière-pong, pétanque et ski à trois promettent des moments hilarants et imprévisibles.

Aux côtés des participants, Vincent Lagaf' et Bill, duo complice et désopilant, insufflent leur folie à chaque instant, pour une émission qui régale autant les petits que les grands.