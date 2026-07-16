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Le spectacle “Différent” d'Ahmed Sylla rediffusé sur TMC samedi 18 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 juillet 2026 143
Le spectacle “Différent” d'Ahmed Sylla rediffusé sur TMC samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026 à 21:25: TMC vous proposera de revoir le spectacle “Différent” d'Ahmed Sylla capté à la Salle Pleyel.

Fort de ses expériences au cinéma et de ses précédents one-man show, Ahmed Sylla revient sur scène avec ce troisième spectacle, et il est... Différent.

Entre sketchs écrits, totale improvisation et interactions avec le public, Ahmed Sylla dégage une puissance comique impressionnante.

Dans son élégant manteau beige, l’humoriste et comédien pratique aussi l’autodérision et ne manque pas de poésie.

Un spectacle rythmé et attachant dans lequel l’artiste occupe l’espace de bout en bout et montre tout son talent de show man.

Ce spectacle d’Ahmed Sylla a été capté à la Salle Pleyel à Paris.

Dernière modification le jeudi, 16 juillet 2026 12:57
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