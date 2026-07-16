Coupe du Monde : La petite finale France / Angleterre en direct sur M6 samedi 18 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 22:50, M6 vous proposera de suivre en direct la petite finale de la Coupe du Monde 2026 pour la 3ème place qui se jouera entre la France et l'Angleterre.

La France et l'Angleterre s'affronteront samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami à l'occasion du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Si les deux sélections espéraient disputer la finale, elles auront à cœur de terminer la compétition sur une victoire et de monter sur le podium mondial.

Les Bleus ont réalisé un parcours convaincant tout au long du tournoi avant de voir leur aventure s'arrêter en demi-finale. Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, ils ont confirmé leur statut parmi les meilleures nations du football international. Cette petite finale représente désormais l'occasion de conclure la compétition sur une note positive et de récompenser les efforts accomplis depuis le début du Mondial.

L'Angleterre arrive également avec des ambitions intactes. Après un parcours maîtrisé jusqu'au dernier carré, les Three Lions souhaitent repartir avec la médaille de bronze. Portée par un effectif riche en talents et un jeu offensif séduisant, la sélection anglaise entend démontrer qu'elle fait toujours partie des références du football européen et mondial.

Cette confrontation entre deux grandes nations promet un spectacle de haut niveau. Les duels au milieu de terrain, la vitesse des attaquants et l'intensité habituelle des rencontres entre Français et Anglais devraient offrir un match rythmé et disputé.

Même sans trophée mondial en jeu, l'enjeu reste important : terminer sur le podium d'une Coupe du monde constitue une performance prestigieuse et un motif de satisfaction pour les joueurs comme pour les supporters.