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"Le maillon faible" spéciale célébrités à revoir sur M6 lundi 20 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 299
"Le maillon faible" spéciale célébrités à revoir sur M6 lundi 20 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de revoir deux numéros du "Maillon Faible" dans lesquels Vincent Dedienne reçoit 16 personnalités.

Jeu emblématique des années 2000, Le Maillon faible a fait son retour sur M6 en 2024 lors d'une soirée spéciale animée par Vincent Dedienne.

Connu pour son humour et son sens de la répartie, le comédien a apporté une touche personnelle à cette nouvelle version tout en conservant les ingrédients qui ont fait le succès de l'émission.

M6 rediffuse les deux spéciales « Célébrités » dans lesquelles les personnalités tentent de répondre aux questions de culture générale dans l’espoir de ne pas être désigné, le Maillon Faible !

21:10 Émission 1

Dans ce premier numéro : Florence Foresti, Camille Combal, Bernard Campan, Pierre-François Martin-Laval, Melha Bedia, Clémentine Célarié, Bertrand Usclat et Bérengère Krief.

22:15 Émission 2

Dans ce second numéro : Marc Lavoine, Jonathan Lambert, Helena Noguerra, Monsieur Poulpe, Arnaud Ducret, Jeanne Cherhal, Julie Gayet et Michel Hazanavicius.

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Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 12:41
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