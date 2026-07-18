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"Appels d'urgence" pour les pompiers de Camargue sur TFX lundi 20 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 204
"Appels d'urgence" pour les pompiers de Camargue sur TFX lundi 20 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Coup de mistral pour les pompiers de Camargue ».

Dans les Bouches-du-Rhône, les équipes d'“Appels d'urgence” ont passé deux mois avec des pompiers qui ont fort à faire : ceux de la ville d’Arles, la capitale de la Camargue, 54 000 habitants.

Au centre, une cité historique avec ses petites rues et ses places médiévales qui attirent des milliers de touristes. Mais compliquent aussi toutes les interventions des soldats du feu notamment en cas d’incendies.

Et tout autour : de grands ensembles modernes avec leurs barres d’immeubles ou leurs zones pavillonnaires particulièrement denses où les pompiers sont appelés pour des interventions souvent mouvementées : la nuit des bagarres et des agressions, et le jour, des accidents de la circulation à répétition.

Heureusement, les habitants peuvent compter sur des soldats du feu qui ne ménagent pas leurs efforts : des plus expérimentés comme Hervé, 30 ans de métier confronté à l’incendie d’une maison, aux plus jeunes comme Nathan qui doit intervenir après une bagarre au couteau. En tout, chaque année ils interviennent près de 10 000 fois en ville pour secourir les habitants, 24h sur 24.

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Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 14:02
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