"Le Concert de Paris" à revoir sur France 4 mardi 21 juillet 2026

Au pied de la tour Eiffel illuminée, cette 14ème édition a réuni sous la direction du chef d’orchestre britannique Daniel Harding un casting grandiose, avec l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux !
« Un concert placé sous le signe de l'unité nationale »
Programmation artistique :
Orchestre National de France
Daniel Harding, direction
Chœur de Radio France
Lionel Sow, chef de chœur
Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin, cheffe de chœur
Corinne Winters, soprano
Marina Viotti, mezzo-soprano
Farrah El-Dibany, mezzo-soprano
Jakub Józef Orliński, contre-ténor
Lawrence Brownlee, ténor
Daniel Lozakovich, violon
Gautier Capuçon, violoncelle
Hayato Sumino, piano
Masaya Kamei, piano
Adélaïde Ferrière, percussion.