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Divertissements

"Le Concert de Paris" à revoir sur France 4 mardi 21 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 256
"Le Concert de Paris" à revoir sur France 4 mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Le Concert de Paris" présenté par Stéphane Bern entouré de grands talents de l’art lyrique et de la musique classique qui ont ouvert les célébrations de la Fête nationale.

Au pied de la tour Eiffel illuminée, cette 14ème édition a réuni sous la direction du chef d’orchestre britannique Daniel Harding un casting grandiose, avec l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux !

« Un concert placé sous le signe de l'unité nationale »

Programmation artistique :

Orchestre National de France 
Daniel Harding, direction

Chœur de Radio France 
Lionel Sow, chef de chœur

Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin, cheffe de chœur 

Corinne Winters, soprano
Marina Viotti, mezzo-soprano
Farrah El-Dibany, mezzo-soprano
Jakub Józef Orliński, contre-ténor
Lawrence Brownlee, ténor
Daniel Lozakovich, violon 
Gautier Capuçon, violoncelle
Hayato Sumino, piano
Masaya Kamei, piano
Adélaïde Ferrière, percussion.

Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 12:40
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Publié dans Divertissements, Mardi
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