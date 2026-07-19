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"Les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français" sur W9 mardi 21 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 179
"Les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français" sur W9 mardi 21 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2025 à 21:10 sur W9, Jérôme Anthony déroulera le classement des 20 chansons de comédies musicales préférées des Français.

Retrouvez 20 titres inoubliables, écrits pour ravir petits et grands dans les plus grandes salles de spectacles.

Aussi mélodieuses que théâtrales, ces chansons incarnent des histoires légendaires qui continuent de nous faire rêver : ce sont les tubes de comédies musicales.

Joués à guichet fermé en France et parfois même à l’international, ces spectacles nous ont fait rire, pleurer et chanter à la faveur d’airs iconiques.

Mais parmi ces multiples hymnes, quels sont ceux qui résonnent encore dans le cœur des Français ?

Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 14:36
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