recherche
Divertissements

"J'en connais un rayon" sur M6 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Julien Courbet Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 juillet 2026 207
"J'en connais un rayon" sur M6 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Julien Courbet

Mercredi 22 juillet 2026 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera le troisième numéro de "J'en connais un rayon",un jeu de stratégie et de connaissance sur la consommation.

Ce jeu met cinquante candidats à l'épreuve dans des situations inspirées du quotidien. Face à des scénarios que chacun peut vivre en tant que consommateur, les joueurs devront faire preuve de flair, de bon sens et d'astuce pour faire les bons choix lors de leurs achats.

Julien Courbet, entouré d’Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate, présente ce divertissement aussi amusant qu'instructif, qui promet de vous divertir tout en vous aidant à devenir un consommateur plus averti. Il vous aide ainsi à faire les bons choix dans votre consommation, vous permettant de réaliser de véritables économies, le tout dans la bonne humeur. À la clé, pour le plus malin d'entre eux : jusqu'à vingt ans de courses offertes !

Parmi les 50 participants, trois personnalités relèvent le défi, au profit d’associations : Isabelle Morini-Bosc, Norbet Tarayre et Delphine Wespiser.

Dernière modification le lundi, 20 juillet 2026 11:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; : Alcool, chutes, accidents de la route, urgence en Bretagne sur W9 mercredi 22 juillet 2026

"Enquête d'action" : Alcool, chutes, accidents de la route, urgence en Bretagne sur W9 mercredi 22 juillet 2026

20 juillet 2026 - 12:23

Sur le même thème...

Le meilleur des Francofolies de la Rochelle sur France 4 mercredi 22 juillet 2026

Le meilleur des Francofolies de la Rochelle sur France 4 mercredi 22 juillet 2026

20 juillet 2026 - 10:40

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

18 juillet 2026 - 20:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...