"L’Agence, nouvelles destinations" : la saison 2 diffusée sur TMC mercredi 22 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 22 juillet 2026 à 21:25, TMC débutera la diffusion de la seconde saison inédite de "L'Agence, nouvelles destinations", une compétition amicale entre Martin et Valentin qui va vous faire voyager.

Martin et Valentin sont agents immobiliers depuis 10 ans, 10 ans qu’ils travaillent dans l’univers du luxe, 10 ans qu’ils ont la chance de pousser les portes de lieux sublimes, exclusifs, secrets.

L’année dernière, alors que « L’agence » vivait un tournant stratégique, Olivier, leur père, a décidé de leur lancer un défi : partir à la découverte de nouveaux horizons et de nouveaux marchés afin de rester précurseurs. Comme Martin et Valentin adorent se challenger l’un l’autre, le principe, c’est : chacun sa destination et que le meilleur gagne !

Après le Pays basque, la Corse du Sud, l’île Maurice, Minorque, Venise, les Dolomites, Comporta et la Camargue… cette saison, les matchs reprennent… dans des lieux encore plus fous !

Le Var contre les Pouilles… le sud de la France contre le sud de l’Italie et Verbier dans les Alpes suisses, où le m2 s’achète plus de 20 000 euros, contre Lanzarote, l’île des Canaries aux 300 jours de soleil par an !

Martin et Valentin vont, chacun, nous montrer qu’ils ont trouvé le meilleur spot pour développer L’Agence» !

Propriété d’architecte au cœur des volcans, chalet de 3000 m2, domaine de 6 hectares sur la mer, palazzo du XVIIIème siècle privatisable… Les deux frères vont enchaîner les visites extraordinaires pour tout connaître du marché de l’immobilier de luxe, à la vente comme à la location…

Immersion et rencontres dans la vie locale, mais aussi découverte des meilleures activités qui leur permettront de faire rêver leurs clients : un musée sous-marin en plongée bouteille, descente des sommets suisses guidée par une championne internationale de freeride, la privatisation de la fondation Carmignac sur l’île de Porquerolles ou encore la découverte de grottes secrètes dans le très confidentiel extrême sud de l’Italie.

Et ce n’est pas tout… Certains membres de la famille ne résisteront pas à passer une tête sur certaines destinations…

En seulement quelques jours, ils devront être capables de tout défricher et de savoir si le lieu en vaut la peine. C’est dans cet incroyable défi qu’ils veulent nous embarquer. Et comme d’habitude, la famille sera là pour donner son avis, aussi avisé que tranché. Et vous, où iriez-vous ?



Comment choisir les meilleures destinations pour des clients toujours plus exigeants ? Comment convaincre les propriétaires, très convoités par la concurrence, de leur confier un bien d’exception ? Comment convaincre la famille qu’ils ont trouvé LA destination incontournable pour L’agence ?

Réponses dans "L’Agence, nouvelles destinations" saison 2 sur TMC...

Extrait vidéo

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