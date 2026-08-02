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La pièce "Lily et Lily" avec Michèle Bernier et Francis Perrin à revoir sur France 2 mardi 4 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 987
La pièce "Lily et Lily" avec Michèle Bernier et Francis Perrin à revoir sur France 2 mardi 4 août 2026

Mardi 4 août 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir "Lily et Lily", une version moderne et revisitée de la pièce mythique de Barillet et Grédy.

La pièce mythique de Barillet et Grédy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985, revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs, avec Michèle Bernier et Francis Perrin, au Théâtre de Paris.

Pour notre plus grand plaisir, Michèle Bernier reprend le rôle de Lily DaCosta : la star du cinéma hollywoodien des années 1930. Capricieuse, insupportable, elle mène une vie sulfureuse et fait vivre un enfer à tout son entourage. Débarque alors Déborah, sa sœur jumelle, fermière puritaine et timide. La ressemblance des deux sœurs est telle qu’en échangeant leurs vies, elles vont entraîner une journaliste véreuse, un mari en manque d'argent, des domestiques cupides et un ex-mari évadé d’Alcatraz dans une avalanche de savoureux quiproquos.

Avec : Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril Garnier, Riton Liebman, Bastien Monier et Morgane Cabot.

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