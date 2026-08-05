recherche
Divertissements

"Secret Story" : Le prime des trahisons, jeudi 6 août 2026 sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 171
"Secret Story" : Le prime des trahisons, jeudi 6 août 2026 sur TMC

Jeudi 6 août 2026 à 21:25, Christophe Beaugrand présentera en direct sur TMC le 7ème prime de la nouvelle saison de "Secret Story".

Après une semaine rythmée par les mensonges, les stratégies et les alliances de circonstance, l'heure des trahisons a sonné.

À quelques pas du carré final, les habitants devront faire des choix décisifs et seront prêts à tout pour poursuivre l'aventure.

Cette semaine, Arthur, Greta, Kurtis, Malo, Océane et Paola sont soumis aux votes. À l'issue de cette soirée, l'un d'eux quittera définitivement la Maison.

Mais la Voix n'a pas dit son dernier mot… Un rebondissement de taille pourrait bien redistribuer toutes les cartes et bouleverser le destin des habitants.

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 21:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 5 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

"28 minutes" mercredi 5 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

05 août 2026 - 15:38

Sur le même thème...

La 12ème saison de &quot;The Voice Kids&quot; diffusée à partir du 22 août sur TF1, voici toutes les nouveautés

La 12ème saison de "The Voice Kids" diffusée à partir du 22 août sur TF1, voici toutes les nouveautés

05 août 2026 - 12:56

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; au Monténégro sur France 5 jeudi 6 août 2026

"Des trains pas comme les autres" au Monténégro sur France 5 jeudi 6 a…

04 août 2026 - 11:07 Documentaires

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...