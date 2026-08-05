"Secret Story" : Le prime des trahisons, jeudi 6 août 2026 sur TMC

Jeudi 6 août 2026 à 21:25, Christophe Beaugrand présentera en direct sur TMC le 7ème prime de la nouvelle saison de "Secret Story".

Après une semaine rythmée par les mensonges, les stratégies et les alliances de circonstance, l'heure des trahisons a sonné.

À quelques pas du carré final, les habitants devront faire des choix décisifs et seront prêts à tout pour poursuivre l'aventure.

Cette semaine, Arthur, Greta, Kurtis, Malo, Océane et Paola sont soumis aux votes. À l'issue de cette soirée, l'un d'eux quittera définitivement la Maison.

Mais la Voix n'a pas dit son dernier mot… Un rebondissement de taille pourrait bien redistribuer toutes les cartes et bouleverser le destin des habitants.