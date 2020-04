« Différents et alors ? » : documents sur le handicap sur les 13 antennes de France 3 ce lundi 13 avril

A découvrir ce lundi 13 avril à 23:30 sur France 3 dans la case documentaire “La France en vrai”, des films forts et émouvants sur le handicap diffusés sur les 13 antennes régionales.

Ils souffrent d’un handicap moteur ou mental, ils ont des vies ordinaires ou extraordinaires. Ils ont appris à apprivoiser un corps souvent différent dont la maîtrise parfois leur échappe mais ils débordent de joie de vivre et d’enthousiasme. Lundi 13 avril France 3 leur donne la parole à travers une grande soirée documentaire confirmant ainsi son engagement quotidien en faveur de la diversité et de l’inclusion.

En diffusion simultanée sur les 13 antennes régionales des films forts, émouvants. Des films vrais. Une bouffée d’oxygène, portée avec conviction et sans limites par des femmes et des hommes qui ont fait de leur différence une force exemplaire.

Sur France 3 Paris Ile-de-France, Occitanie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie, Corse Via Stella et Nouvelle-Aquitaine

La vie extraordinaire de Mimi

Réalisé par Laure Pradal

Coproduit par Pages et images

Mimi, 29 ans, souffre d’un handicap physique mais elle ne s’interdit rien, elle croque la vie avec humour et insolence, avec une énergie hors du commun. Pour la première fois, après quelques études, Mimi est confrontée au monde du travail : elle effectue un service civique dans une école maternelle d’Ajaccio. Pour la première fois aussi, elle vit seule dans un appartement et circule dans la ville, intrépide et libre, avec son fauteuil électrique. La Mimi d’aujourd’hui nous ramène à Mimi d’autrefois, filmée dans son enfance et son adolescence à des moments clés de sa vie.

Sur France 3 Hauts-de-France

C’est pour la vie

Réalisé par Laurent Boileau

Coproduit par Production Nomades

Ils sont onze, âgés de 23 à 42 ans, à vivre en autonomie au cœur d’une résidence de la ville d’Arras. Ils travaillent, pratiquent des loisirs et ont, par bien des aspects, une vie que l’on peut qualifier de normale. Leur particularité́ ? Posséder un chromosome en plus. Ils nous prouvent qu'une vie est possible en milieu ordinaire. Ce film nous dévoile leurs regards poignants sur la vie, la trisomie 21 et leur intégration dans la société́.

Sur France 3 Bretagne

Objectif Kilimandjaro

Réalisé par Gérard Maximin

Coproduit par Riddim Production

Gravir le Kilimandjaro lorsque l’on est paraplégique peut paraître une idée plus que saugrenue ! Tel est pourtant le défi que s’est fixé Yann Jondot, le maire du petit village breton de Langoëlan. L’objectif de Yann : sensibiliser le gouvernement et les institutions face aux problèmes d'accessibilité des personnes handicapées dans l’espace public. Sa stratégie, conquérir le sommet de l’Afrique pour atteindre le sommet de l’État !

Sur France 3 Grand-Est

L’incroyable voyage de Polar Kid

Réalisé par Mike Magidson

Coproduit par Gédéon Programme et Life Odyssey

Cloué au sol par une sclérose en plaques, le pilote Loïc Blaise reprend son destin en mains, direction le Grand Nord sibérien. Le Strasbourgeois rejoint les airs aux côtés d’un cosmonaute russe, bien décidé à prouver que l’on peut réaliser ses rêves, malgré la maladie. Leur périple destiné à sensibiliser le grand public aux conséquences du réchauffement climatique n’ira pas sans surprises ni déconvenues. Tout au bout de cet incroyable voyage dans une nature aussi fragile que fascinante, il y a la rencontre avec un groupe d’enfants du Groënland, meurtris eux aussi par un environnement familial difficile, sur une terre récemment touchée par un tsunami. Entre Loïc, le pilote et ces adolescents du bout du monde se noue une amitié sincère, avec la fraternité pour langage et la préservation de la planète pour objectif commun.

Sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes Côte d’Azur

La part de rêve

Réalisé par Jean-Michel Dury et Marc Weymuller

Coproduit par Faites un vœu et Les films du tilleul

Adrien, Carole, Gaëtan et Françoise évoluent au quotidien dans un milieu protégé. Depuis quelques années, ils participent à des ateliers de pratique artistique. Leur désir d'imaginaire est si débordant que la fiction, sous forme de comédie musicale, surgit parfois au cœur même du réel… Puis, la vie ordinaire recommence là où on l'avait laissée. Car, chaque matin, ces adultes en situation de handicap, retournent travailler au sein de l’ESAT, l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail de Joncy.

Sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice

Réalisé par Marion Angelosanto

Coproduit par La Jolie Prod et Public Sénat

Rachel s´est vue retirer ses enfants en 2015 sur décision judiciaire. Depuis 3 ans, elle mène un combat pour récupérer la garde de ses trois enfants. Deux d´entre eux sont diagnostiqués autistes et le troisième hyperactif. Ce film raconte comment, pour cette mère et son entourage, la méconnaissance de l´autisme chez les médecins, les travailleurs sociaux et la justice a conduit à détruire une famille. Une maltraitance institutionnelle vécue par des milliers d´autres familles en France

A 00.25 sur France 3

Le droit à l’excellence

Réalisé par Gérard Uginet

Coproduit par Les films en vrac

Ce film brosse le portrait de ces six jeunes handicapés. À travers récits, anecdotes et témoignages, le film suit ces jeunes, pendant 4 mois, au cours des étapes de leur préparation d’un concours de cuisine. Leurs troubles cognitifs les empêchent de suivre un cursus scolaire ordinaire. Ces jeunes filles et garçons bénéficient d'une adaptation de leur scolarité avec un dispositif les accompagnant pendant leur scolarité, le dispositif ULIS. Le Trophée Ulis de l’excellence donne la possibilité à Cynthia, Steven Lucas et les autres de mettre en avant leurs qualités et compétences. Et pourquoi ne pas gagner ?