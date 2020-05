“Vétos de campagne” : nouvelle série documentaire à décourvir sur C8 dès le 12 juin

A découvrir sur C8 vendredi 12 juin à 21:15, “Vétos de campagne” une nouvelle série documentaire présentée par Sandrine Arcizet et Élodie Ageron.

Veau, vache, cochon… Bienvenue à la ferme avec nos vétos de campagne.

Dans leurs cliniques, ils accueillent chiens et chats mais la plupart du temps, ils sillonnent les petites routes de campagne pour prendre soin d’animaux plus imposants. Des grosses bêtes aussi attachantes que surprenantes, le quotidien de ces vétérinaires n’est pas de tout repos, ponctué de moments émouvants, difficiles et aussi de bonnes surprises.

Pour Stéphanie, Jean-Louis, Fanny, Tristan ou Charles, le bien-être de ces animaux est leur priorité. Une mission pas toujours facile lorsqu’il faut faire face aux imprévus, à l’urgence, au doute et à des animaux parfois imprévisibles.

Episode 1

Une jument au pronostic vital engagé, une chienne opérée d'urgence, une vache aux symptômes mystérieux… Nos vétos de campagne se relaient pour sauver ces animaux en détresse.