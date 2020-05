“Dans les yeux d'Olivier” sur les violences sexuelles au travail, mercredi 27 mai sur France 2 (vidéo)

En France, une femme sur cinq déclare avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, mais il n'y en a qu'une sur cent qui se lance dans des poursuites judiciaires. La honte, la peur de ne pas être crues, de subir des représailles ou de perdre son emploi dissuade le plus grand nombre. Olivier Delacroix est allé à la rencontre de femmes qui ont osé porter plainte contre leur supérieur hiérarchique et qui ont dû se battre en justice contre ce qui fait la force des harceleurs : le manque de preuves... Un document à (re)découvrir ce France 2 ce mercredi 27 mai à 22:30.

Pour son premier emploi, Hélène intègre une petite PME en plein essor. Mais son patron s'avère être un redoutable prédateur sexuel, la jeunesse et la naïveté de la jeune fille font d'elle une proie facile. En découvrant qu’elle n’est pas la première, Hélène se décide à porter plainte. Mais après le harcèlement, l'action en justice se révèle elle aussi une épreuve...

Amandine est stagiaire dans une prestigieuse cave à vins parisienne avant de signer son premier CDI. Elle découvre alors que son patron, une personnalité médiatique et influente, a aussi un tout autre visage. Manipulateur et menaçant, il a envers elle des demandes à caractère sexuel de plus en plus précises. Le témoignage d'Amandine contribuera à le faire tomber.

Lorsque Laurence divorce et se retrouve seule avec son jeune fils, le comportement de son supérieur change radicalement. L'homme, un cadre du BTP, profite de la fragilité de sa situation pour la harceler sexuellement. Laurence tente alors un coup de poker et l'enregistre en flagrant délit. Mais ces preuves n'ont pas été reconnues en justice et Laurence a dû quitter l'entreprise...



Cinq ans après leur première rencontre, Olivier Delacroix retrouve Alexandre, un jeune homme qui a lui aussi subi l'emprise d'un prédateur sexuel. Victime d’un pédophile pendant une bonne partie de son enfance, Alexandre n'a trouvé le courage de porter plainte que des années plus tard. Cette démarche a-t-elle porté ses fruits et lui a-t-elle permis de se reconstruire ? L'homme qui a abusé de lui a-t-il été arrêté ?

Retour sur l’incroyable histoire du secret de Reine, une mère qui a abandonné à la naissance cinq de ses sept enfants. Sans se connaître, ils ont tous fini par réapparaître, à l’exception d'un septième frère, Daniel. Lorsque Olivier Delacroix les a rencontrés il y a trois ans, ces enfants nés sous X venaient de découvrir son existence. Trois ans après, Daniel a-t-il lui aussi rejoint la fratrie ? La diffusion du film a-t-elle provoqué de nouveaux témoignages et levé en partie le voile sur l'histoire de Reine ?