« La culture déconfinée », un “Doc Stupéfiant” ce soir sur France 5 avec Léa Salamé

A voir ce mercredi 10 juin à 20:55 sur France 5, « La culture déconfinée » un “Doc Stupéfiant” signé Julien Beau, Aurélia Perreau et Jérôme Bermyn avec la participation de Léa Salamé.

Musées et cinémas fermés, tournages et répétitions interrompus, festivals et concerts annulés; la culture en France est à l’arrêt depuis plus de 2 mois. Du jamais vu dans l’histoire de l’Humanité. Pourtant, pendant le confinement, elle est apparue essentielle à tous.

Impacté lourdement par la crise du Covid-19, le secteur artistique cherche aujourd’hui à se réinventer et à enfourcher le tigre selon l’expression du Chef de l’Etat. Les créateurs veulent croire que l’Art est une partie de la solution.

Les professionnels de l’industrie culturelle et les artistes nous ont confié leurs craintes, leurs angoisses mais aussi et surtout leurs idées et des perspectives pour l’avenir.

Les journalistes du magazine ont enquêté sur le terrain d’une culture à l'arrêt et Léa Salamé a rencontré des figures importantes qui se confient.