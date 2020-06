“Dans les yeux d'Olivier” : « Crimes conjugaux », ce mercredi 10 juin sur France 2 (vidéo)

Ce mercredi 10 juin à 22:40, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection documentaire “Dans les yeux d'Olivier” qui traite le thème des crimes conjugaux.

Les crimes commis au sein du couple ont longtemps bénéficié de l'indulgence des tribunaux qui les qualifiaient de "crimes passionnels". Un terme insupportable pour les familles des victimes, qui dénonçaient une façon de minimiser les violences conjugales. Parce qu'on ne tue pas par amour, mais par amour propre, par orgueil et par jalousie.

Olivier Delacroix va à la rencontre de femmes et d'hommes dont l'un des proches est passé à l'acte, à la suite d'une séparation, de l'apparition d'un nouveau conjoint, ou parce que la garde des enfants était en jeu.

Nathalie et Aline sont révoltés par la mort d'Aurélie, la fille aînée de Nathalie. Rouée de coups en pleine nuit dans une forêt par son ex-conjoint, la jeune femme a fini par tomber d’une falaise. Si l'homme s'était toujours montré excessivement possessif, personne n'avait imaginé que sa jalousie pourrait le conduire au pire…

Sauvagement agressé par son ex-femme et son nouveau compagnon, Giraud a survécu par miracle à dix-neuf coups de couteau. Ce jour-là, ce père de famille venait chercher sa fille dont il avait la garde partagée. Mais la garde de l'enfant était devenue un tel enjeu que le couple a basculé dans la violence...

Parce qu'il n'acceptait pas que sa femme le quitte, le mari de Carole a assassiné leurs deux enfants, Christophe, 12 ans et Hélène 11 ans. En tuant les enfants, c'est leur mère que cet homme voulait anéantir. Mais par respect pour leur mémoire, Carole a refusé de sombrer et a refait sa vie avec Jean-Pierre, huit mois seulement après le drame. Une résilience incroyable, que son entourage a du mal à comprendre...

Il y a cinq ans, dans un foyer d’accueil quelque part en France, Olivier Delacroix rencontrait Morgane, une jeune maman qui y vivait cachée avec son petit garçon, dans le cadre d'un dispositif national appelé "Femmes en très grand danger". Morgane, elle aussi, aurait pu mourir sous les coups de son compagnon, un homme qui continuait à la rechercher et à la menacer. Quatre ans après la diffusion de l’émission, Morgane a-t-elle réussi à quitter ce foyer et à retrouver une vie normale ? Son fils et elle sont-ils aujourd'hui en sécurité ?