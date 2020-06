“Secrets d'histoire” : Stéphane Bern raconte Charles de Gaulle, lundi 15 juin sur France 3 (vidéo)

Lundi 15 juin à 21:05 sur France 3, c’est à la découverte d’un Charles de Gaulle intime que Stéphane Bern vous invite dans ce numéro de “Secrets d’Histoire” : de l’homme du coup d’éclat permanent, en passant par le mari passionné, le père dévoué, qui a fait avec Yvonne de Gaulle de sa modeste maison de Colombey-les-Deux-Églises l’instrument et le symbole de la réconciliation franco-allemande en invitant le chancelier Adenauer à séjourner à la Boisserie.

Homme providentiel pour certains, autocrate mégalomane pour d’autres, le général de Gaulle a marqué l’histoire du XXe siècle de son empreinte comme peut-être nul autre dirigeant français dans l’Histoire. Saint-cyrien indiscipliné, il devient militaire de carrière et très vite héros de la guerre 14-18 ; blessé à plusieurs reprises, il s’évade et sera déclaré mort sur le champ d’honneur le 7 mai 1916, où son supérieur, un certain général Philippe Pétain, écrit : « Est tombé dans la mêlée. Officier hors de pair à tous égards ».

“Secrets d’Histoire” vous révélera aussi des aspects méconnus du général de Gaulle, comme par exemple sa passion et sa science des médias et de la mise en scène : il a bousculé tous les codes de la communication politique comme peut-être nul autre chef d’État contemporain, tout en dominant la scène internationale, acclamé de la Russie au Mexique en passant par les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Allemagne ou la Turquie. Mais c’est aussi un « bulldozer » politique qui a bouleversé les règles et les alliances diplomatiques pour le seul bénéfice de celle qu’il aime par-dessus tout et parfois jusqu’à la caricature : la France.

Avec la participation de : Yves de Gaulle (petit-fils du général de Gaulle), Anne de Laroullière (petite-fille du général de Gaulle), Jacques Vendroux (petit-neveu du général de Gaulle), Jean-Louis Debré (président du Conseil constitutionnel), Roger Tessier (ancien garde du corps du général de Gaulle), Pierre-Louis Blanc (ancien conseiller diplomatique du général de Gaulle), amiral François Flohic (aide de camp du général de Gaulle), François Kersaudy (historien), Alain Duhamel (journaliste), Thomas Legrand (journaliste), Alexandre Duval Stalla (avocat)…

A noter qu'en seconde partie de soirée, France 3 proposera un autre numéro de “Secrets d'histoire” dans lequel Stéphane Bern vous entraînera à la rencontre de sir Winston Churchill, l’homme qui a bâti sa légende par son inébranlable détermination à ne jamais céder face au régime nazi d’Hitler aux pires heures de la Seconde Guerre mondiale.