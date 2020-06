Coronavirus, les leçons d'une crise inédite : soirée spéciale “C dans l’air” le 30 juin sur France 5

Mardi 30 juin à partir de 20:50, la rédaction de “C dans l’air” proposera une soirée spéciale, présentée par Caroline Roux avec la diffusion du film « Coronavirus, les leçons d'une crise inédite » réalisé par Romain Besnainou. Ce documentaire sera suivi d’une édition spéciale de “C dans l’air” en direct.

20:50 > Coronavirus : les leçons d'une crise inédite

Mars 2020. En quelques semaines, le monde entier se retrouve paralysé par la Covid-19.

Le défi sanitaire qu’il représente provoque une crise économique et sociale sans précédent.

L’économie s’effondre, les frontières se ferment, les inégalités explosent, la pénurie de matériel médical sème angoisse et colère, les grandes puissances sont fragilisées.

Un monde à l’arrêt qui met en évidence les forces mais aussi les faiblesses de nos systèmes hyper-mondialisés.

Avec la parole des experts de l’émission et des interviews exclusives menées par Caroline Roux, cette nouvelle soirée spéciale de C dans l’Air propose de retracer le film des événements et de mettre en lumière les grands enseignements de ce choc inédit.

Caroline Roux a interviewé :

Olivier Véran , ministre des Solidarités et de la Santé,

, ministre des Solidarités et de la Santé, Martin Hirsch , directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Thierry Breton , commissaire européen en charge du Marché intérieur,

, commissaire européen en charge du Marché intérieur, Jean-Maurice Ripert, ex-Ambassadeur de France en Chine

22.20 > C dans l'Air en direct

Après la diffusion du documentaire « Coronavirus, les leçons d'une crise inédite », France 5 propose une édition spéciale de C dans l'air en direct.

Caroline Roux sera entourée de quatre experts. Tout au long de l'émission, illustrée par trois reportages, les invités (noms communiqués ultérieurement) répondront aux questions des téléspectateurs.