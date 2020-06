“Science grand format” : « Karnak, joyau des pharaons », jeudi 18 juin sur France 5

Jeudi 18 juin à 20:50, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Science grand format”. Cette semaine, direction l'Egypte et le temple de Karnak.

Dans la ville de Thèbes se trouve le temple de Karnak, le plus grand centre religieux de l'Egypte ancienne qui, il y a 3 400 ans, revêtait une dimension sacrée pour les pharaons.

Intimement lié au pouvoir politique, la construction du complexe s'est étalée sur plus de deux millénaires avec une succession de constructions et de modifications car rien n'était trop beau pour le roi des Dieux: Amon-Rê. Ici, les obélisques rappellent l’immense puissance des pharaons. Ces monolithes, taillés dans la pierre la plus dure, dominent toujours le site de Karnak. Mais comment étaient-ils façonnés puis dressés ?

Pour en percer les mystères, l'archéologue Adel Kelany et son équipe tentent de reproduire la méthode des anciens carriers pour extraire et ériger ces gigantesques blocs de granite. Enfin, pour comprendre la portée de ce site extraordinaire, nous allons explorer les plus beaux édifices et grâce aux technologies récentes et aux récits des égyptologues, plonger virtuellement au cœur du sanctuaire qui a vu l’avènement puis la chute du Nouvel Empire.