“L’Heure D” - « Des morts entre les mains » et « Salagosse », ce soir sur France 3

Pour sa cinquième saison, “L’Heure D” revient chaque mercredi soir vers 23:00 sur France 3 dès ce 1er juillet avec 18 films inédits, fruits d’une collaboration active entre l’antenne nationale et les 13 antennes régionales de la chaîne. Et l’ambition renouvelée de favoriser l’émergence de premiers films et de nouveaux talents.

Cette année, “L’Heure D” offre une variété de films ancrés dans la société contemporaine qui explorent la famille, l’amitié, les choix de vie alternatifs ou subis, et s’aventure également du côté de la littérature ou du cinéma. Des morts entre les mains Camille Vidal Naquet, dans le cadre d’une série de films sur les travailleurs invisibles, filme ici ces hommes qui ont en charge le transport des morts dans nos villes. Un jour et une nuit en immersion avec les "techniciens de convois" du dépôt des Services Funéraires de la Ville de Paris. Salagosse Dans les Cévennes, le hameau de Salagosse a été transformé en centre social pour adolescents. Il a été reconstruit pierre par pierre par les jeunes eux-mêmes. Depuis quelques années, Salagosse accueille essentiellement des mineurs étrangers isolés, placés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Formés sur place à des métiers techniques dans le but d’obtenir CAP et permis de séjour, ils passent en moyenne deux ans au centre. Laurent Aït Benalla nous fait partager leurs questionnements, leurs doutes, leurs espoirs dans une belle et étrange intériorité qui à la fois tient à distance et captive.