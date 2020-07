“Nus et Culottés” : Nans et Mouts de retour sur France 5 lundi 13 juillet (vidéo)

Depuis 10 ans, Nans et Mouts parcourent les routes sans argent, en commençant leurs voyages tout nus et loin de tout. Au total, ce sont plus de 32 films réalisés sur 8 saisons. Aujourd'hui, ils partagent les pépites de leurs aventures avec leurs plus beaux moments “Nus et Culottés”.

Pour cette 8ème saison inédite de “Nus et Culottés”, pendant tout l'été, tous les lundis à 20:50, Nans et Mouts repartent à l’aventure ! Toujours aussi intrépides ils se lancent des défis 100 % inédits : Objectif M, Objectif Vallée D'Ossau. Réussiront-ils à aller jusqu'au bout de leurs rêves ? Dans Savoir dire merci et Pour le meilleur et le pire ! Ils proposent leurs plus beaux moments... Nus et Culottés.

20:50 Savoir dire merci

Quoi de mieux qu’un départ dans la neige en Auvergne pour sillonner tous azimuts des régions de France, visiter un Lord en Angleterre et faire du tandem en Hollande. Des rencontres, des rires, de la joie et autant de galères. Un véritable condensé d'humanité et de confiance en la vie !

21:45 Objectif Autriche (rediffusion)

En partant du Colorado Provençal, Nans et Mouts rêvent de rejoindre les Alpes autrichiennes pour construire un igloo et y passer la nuit !