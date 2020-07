“Des trains pas comme les autres” en Ethiopie, jeudi 16 juillet sur France 5 (vidéo)

Pour la 10ème saison, Philippe Gougler partage pendant tout l'été, tous les jeudis à 20:50 sur France 5, ses voyages dépaysants au coeur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Toujours à bord de trains typiques, le voyageur propose 5 destinations inédites : Ethiopie, Autriche, Panama, Danemark, Géorgie, et 2 best-of : Métiers insolites et Rencontres insolites. À 21.45, la soirée continue avec une rediffusion d'une autre aventure ferroviaire.

20:50 Des trains pas comme les autres : Ethiopie

Philippe Gougler démarre son voyage à l’est de l'Ethiopie, à bord d’un train qui circule sur une ligne de chemin de fer très ancienne, construite par les français, et qui reliait Addis-Abeba, la capitale, à Djibouti. Aujourd’hui elle est en piteux état, mais Philippe fait des rencontres inoubliables à bord. A Harar, une ville historique aux petites ruelles commerçantes, Philippe se retrouve en pleine nuit parmi des hyènes ! Mais heureusement, il est accompagné par quelqu’un qui les connaît bien. Il les appelle même chacune par leur prénom.

Le voyage continue en prenant la nouvelle ligne de chemin de fer, construite par les chinois. Puis, il parcourt l’une des perles de l’Éthiopie, l’ensemble d’églises du Roi Lalibela, avant de rejoindre sur des haut-plateaux une église perchée à plus de 3000 mètres d’altitude. Un moment magique.

Arrivé à Addis-Abeba, Philippe tombe au petit matin sur un gros attroupement : des centaines de personnes se sont réunies pour faire du sport ! Pour finir, Philippe se rend au nord du pays, près d’Aterow, dans une région agricole où les fermiers doivent crier toute la journée pour éloigner des babouins qui chapardent leurs récoltes. Une rencontre étonnante au milieu de paysages incroyables.

21:45 Des trains pas comme les autres : Portugal (rediffusion)

Philippe Gougler emmène le téléspectateur au Portugal. Son voyage débute à Porto, au pied du célèbre pont construit par un disciple de Gustave Eiffel. Dans la somptueuse gare de Porto, il embarque dans un train mythique, qui, jusqu'en 1970, était le train officiel des chefs d'Etat et des Papes qui visitaient le pays. Aujourd'hui, ses passagers parcourent la vallée du Douro en dégustant les mets de chefs étoilés.

De retour à Porto, Philippe rencontre Fatima, qui vend ses poissons dans la rue. Ensemble, ils rejoignent les amies de Fatima au lavoir municipal, dans une ambiance très joyeuse !

PuisPhilippe reprend la route, direction Lisbonne, la capitale, à bord d'un Alfa Pendular, le train rapide du Portugal. Au cœur de la ville, bâtie sur 7 collines, il emprunte le tramway, figure emblématique de la ville depuis presque 150 ans. A la gare centrale, près de la place du Rossio, Philippe monte dans un train bondé pour Sintra. En haut de la ville dominent des palais enchanteurs, comme la Peña ou le Palais de Monserrat.

Puis il reprend son chemin vers le nord du Pays, un Portugal plus secret, dans la région de Tras O Montes, où Iria laboure ses champs à l'aide de ses ânes et des outils déjà utilisés par les Romains ! Même si le Portugal est aujourd'hui une destination touristique majeure, il suffit de s'écarter à peine des sentiers battus pour découvrir une forme d'authenticité et y retrouver un peu de soi-même.