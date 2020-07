« Paradis d'artistes ! » à découvrir dans “Le Doc Supéfiant” ce soir sur France 5

A découvrir ce mercredi 15 juillet à 20:55 sur France 5 dans “Le Doc Supéfiant” le film « Paradis d'artistes ! » produit par Laurent Bon.

Ce sont des lieux où les artistes ont trouvé refuge. Des paradis perdus qui ont nourri leur imagination et transformé leurs créations. Les îles vierges des Marquises ont servi de décor aux plus belles œuvres de Paul Gauguin. A Marrakech, ce sont les couleurs des étoffes et des épices qui ont inspiré Yves Saint Laurent.

De la forêt tropicale brésilienne, aux îles grecques, en passant par le désert du Chihuaha au Texas, “Le Doc Supéfiant” vous emmène à la découverte de ces édens artistiques où les créateurs peuvent donner libre cours à leur démesure. Une plongée dans ces paradis où l’art et la nature ne font plus qu’un.