“Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie”, immersion dans 3 refuges de la SPA sur C8

A partir du lundi 3 août, retrouvez chaque soir à 18:45 sur C8 Sandrine Arcizet et Elodie Ageron avec “Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie”.

Chaque année, plus de 100.000 animaux sont abandonnés en France. La Société protectrice des animaux en recueille près de 42.000 par an dont environ 10.000 l’été.

Cette année encore, la situation est particulièrement préoccupante. Les abandons se multiplient tandis que les adoptions diminuent. Durant les quelques semaines qui ont suivi la fin du confinement, 5.000 animaux ont été abandonnés.

"Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie" est une plongée en immersion dans trois refuges de la SPA : Plaisir dans les Yvelines, Saint Omer dans le Pas-de-Calais et Morée dans le Loir-et-Cher.

Au cœur d’histoires émouvantes d’animaux, de leur arrivée au refuge jusqu’à leur adoption et leur départ pour une nouvelle vie, avec une nouvelle famille aimante, cette série porte un regard unique sur les coulisses de ces refuges et dévoile comment salariés et bénévoles aident au quotidien ces laissés pour compte. Entre abandon et adoption, il y a tout un monde à découvrir.