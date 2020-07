“Les routes de l'impossible” en Jamaïque et au Pakistan, vendredi 17 juillet sur France 5

Du vendredi 17 juillet au vendredi 28 août 2020, France 5 diffuse chaque vendredi à partir de 20:50 deux numéros de la collection documentaire “Les routes de l'impossible”.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20.50 Jamaïque : L'ile des montagnes bleues

La Jamaïque n’est pas seulement le pays du reggae et des plages de sable fin. C’est aussi une île montagneuse recouverte d’une épaisse végétation tropicale. Son réseau routier est dans un état catastrophique. C’est surtout vrai dans la région des Montagnes bleues où les cols dépassent les 2000 mètres d’altitude.

Seuls les plus intrépides osent s’y aventurer. Ou les plus pauvres. Ceux qui n’ont pas le choix et doivent s’y rendre pour aller récolter le trésor du pays : le café Blue Mountain, l’un des cafés les plus chers au monde, près de 200 euros le kilo (vingt fois plus cher qu’un café standard). Un trésor qui se mérite. Pour atteindre les plantations, les pistes détrempées à flanc de ravin transforment chaque voyage en calvaire.

Dans ces Montagnes bleues vivent également des communautés rastas qui ont choisi de vivre en haut des cols les plus inaccessibles. Un choix qui peut s’avérer périlleux au moment des grandes cérémonies quand des centaines de fidèles viennent de toute l’île. Tous n’y parviendront pas.

21:45 Pakistan, la vallee des immortels

Située à l’extrême nord du Pakistan, aux frontières de la Chine et de l’Afghanistan, la vallée de Hunza s’accroche aux contreforts de l’Himalaya. Durant l’hiver, les villages perchés à plus de trois mille cinq cent mètres d’altitude sont pratiquement coupés du reste du monde. Seules quelques pistes taillées dans le schiste de la montagne, dominant de gigantesques précipices, y conduisent. Ces pistes sont les seules voies de ravitaillement des villages de Shimshal ou de Chipoorson.