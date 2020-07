Portrait inédit de Teddy Riner à découvrir sur France 3 lundi 20 juillet à 21:05

À l’heure où les Jeux olympiques de Tokyo devaient débuter sur les antennes de France Télévisions, où la délégation française devait s'envoler vers le Japon, France 3 crée l’événement en proposant un documentaire exceptionnel et inédit, le lundi 20 juillet à 21:05. Dans ce film de quatre-vingt-dix minutes, les téléspectateurs découvrent sous un nouveau jour, celui que l'on considère comme le plus grand judoka de l'Histoire, Teddy Riner.

Détenteur de dix titres de champion du monde dans sa catégorie et double champion olympique, Teddy Riner rêve d'ajouter une troisième médaille à son palmarès lors de ces Jeux reportés à 2021. Pendant plus d'un an et demi (de fin novembre 2018 à juin 2020), une équipe de France Télévisions a suivi pour la première fois, en immersion, le judoka. Ce documentaire dévoile un Teddy Riner comme on ne l’a jamais vu !

Le sportif préféré des Français s’est laissé filmer dans ses moments intimes passés en famille en partageant, sans tabous, ses joies, ses doutes et ses failles. Ce film émouvant et poignant dévoile la face cachée de ce colosse, qui vit une période compliquée dans sa carrière. Où trouve-t-il cette motivation alors qu’il est déjà perçu comme le meilleur de tous les temps ?

À noter qu’un débat en présence de Teddy Riner est prévu dans la foulée de la diffusion de ce documentaire.