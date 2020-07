“Une maison, un artiste” : Pierre-Paul Rubens, le peintre gentilhomme d’Anvers, à voir sur France 5 ce 19 juillet

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 19 juillet, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir la demeure de Pierre-Paul Rubens, le peintre gentilhomme d’Anvers.

A la fin de l’année 1608, Pierre-Paul Rubens revient précipitamment à Anvers où sa mère vient de mourir. Le jeune homme de 31 ans hésite à repartir pour Rome, où il a parfait sa formation de peintre durant 8 ans et découvert le génie de Michel-Ange, Le Titien ou Caravage. Ou alors rester dans son propre pays, la Flandre.

Mais son talent séduit les souverains des Pays-Bas espagnols et très vite les commandes affluent. Il décide alors de s’établir dans la cité flamande et acquiert une demeure en brique dans le centre-ville pour la somme de 8 960 florins et un tableau de sa main. Il y crée un petit palais renaissance richement décoré et même une réplique du panthéon de Rome en miniature. L’artiste rêve surtout d’y créer un vaste atelier à la hauteur de ses ambitions. Comme une revanche sociale sur le chaos de ses jeunes années. Une propriété destinée à abriter la future famille que Rubens envisage de fonder, un jardin d’agrément, mais également un lieu de travail.

Avec les témoignages de Ben van Benden (Directeur du musée Rubens), de Bert Watteeuw (Conservateur des collections de recherche sur l’art Flamand à Anvers), de Serge Legat (diplômé de l’école du Louvre et conférencier des musées nationaux), de Nadeije Laneyrie-Dagen ( historienne de l’art) et de Christine Tribot la Spière (Peintre et copiste au Louvre).