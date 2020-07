“Nus et culottés” : Nans et Mouts vont-ils rencontrer le chanteur M ? Réponse lundi soir sur France 5

Lundi 20 juillet à 20:50, France 5 vous donne rendez-vous avec Nans et Mouts pour un nouvel épisode inédit de la 8ème saison de “Nus et culottés”.

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ? Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

20:50 Objectif M

Un voyage haut en couleurs qui commence sur les berges du lac du Salagou proche de Montpellier. Nans et Mouts rêvent de rencontrer le grand chanteur M pour chanter avec lui sur scène !

Caméras baluchon sur l’épaule et caméra au poing, les deux acolytes vont sautiller de rencontres en découvertes. Arriveront-ils à rencontrer M ? Et si oui, acceptera –t-il de les faire monter sur scène pour chanter avec lui devant des milliers de personnes ?

21:45 Objectif Ibiza

Nus comme des vers sur les hauteurs pyrénéennes, Nans et Mouts rêvent de prendre le large, avec un objectif bien particulier. Au coeur de la vie trépidante d’Ibiza, ils rêvent de rejoindre une île déserte.