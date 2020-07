“Recherche héritiers” : une nouvelle série documentaire bientôt diffusée sur France 3

Prochainement, France 3 lancera la diffusion de “Recherche héritiers”, une série doumentaire en 6 épisodes écrite et réalisée par Antoine BALDASSARI.

Les notaires font appel aux services de généalogistes successoraux pour rechercher les héritiers inconnus ou disparus d’un défunt dont ils doivent régler la succession. Pour les retrouver, ces derniers remontent dans le passé et découvrent souvent des secrets des familles. Commence alors une véritable quête des origines et des filiations…

Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et pistent les témoignages, parcourant ainsi la France, l’Europe et le monde à la recherche du moindre indice qui leur permettra de reconstituer la généalogie des familles et retrouver l’héritier manquant.

Leurs enquêtes révèlent des histoires de familles fortes et touchantes et mettent parfois à jour des secrets jusque-là enfouis ou « bien gardés » : celui d’un fils caché, d’une fratrie inconnue ou d’un oncle d’Amérique.

Certains dossiers qu’ils ont à traiter font également remonter les généalogistes jusqu’aux heures les plus sombres de la grande Histoire, nous replongeant ainsi dans notre passé commun.

Enfin, à l’heure des révélations, ils rétablissent la vérité généalogique, permettant ainsi à chacun d’obtenir la part d’héritage qui lui est due.

Episode 1 : « Un si lourd secret »

Episode 2 : « Rendez-vous manqués »

Episode 3 : « Rendez-vous en Ukraine »

Episode 4 : « Quand l’Histoire s’en mêle »

Episode 5 : « Les justes »

Episode 6 : « Un testament qui remettrait tout en cause »