“Une maison, un artiste” : Emile Zola, le maître de Médan, à voir sur France 5 ce 26 juillet

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 26 juillet, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir la demeure de l'écrivain Emile Zola à Médan dans les Yvelines.

A l’âge de 38 ans, l’écrivain Emile Zola trouve à Médan, dans les Yvelines, une « cabane à lapin » qu’il va profondément agrandir et transformer. Zola aime construire, cela se manifeste dans son génie romanesque comme dans cette maison qui aujourd’hui encore, impressionne le visiteur par son allure comme par ses dimensions.

Avec l’argent que lui rapporte son roman Nana, le chef de file du naturalisme ajoute une grande tour à sa "cabane à lapin". C’est la tour Nana. Dans cette tour, Zola installe son immense bureau dans lequel il écrit ses romans, mais aussi la cuisine et la salle à manger pour recevoir ses amis. Quelques années après la tour Nana, Emile Zola et sa femme Alexandrine font construire une deuxième tour de l’autre côté du bâtiment central, la tour Germinal qui abrite notamment la salle de billard, véritable revanche sur ses années de pauvreté, mais aussi, à l’étage, la lingerie où un jour, va entrer une jeune femme qui va bouleverser leur vie à tous.

A Médan, l’écrivain de génie engagé dans les combats de son temps noircit des milliers de pages le matin, puis se repose, voit ses amis, fait de la photo et du vélo… et tombe amoureux pour la deuxième fois. « J'ai acheté une maison, une cabane à lapin, entre Poissy et Triel, dans un trou charmant au bord de la Seine (…) La littérature a payé ce modeste asile champêtre qui a le mérite d'être loin de toute station et de ne pas compter un seul bourgeois dans mon voisinage » Lettre d'Emile Zola à Gustave Flaubert.

Suite à des travaux de rénovation et la création d’un musée Dreyfus mitoyen, la maison de Médan va rouvrir ses portes au public au printemps 2021.

Avec les témoignages de Martine Le Blond – Zola, vice-présidente « Maison Zola – Musée Dreyfus », d’Alain Pagès, auteur de Zola et le groupe de Médan, d’Alice Chemama, dessinatrice et de Méliane Marcaggi, scénariste de l’album de bande dessinée Les Zola, d’Emilie Piton-Foucault, auteur de Zola ou la fenêtre condamnée et la voix d’Henri Mitterand, biographe d’Emile Zola.