“Au bout c'est la mer” de retour le 11 août sur France 5 avec François Pécheux

Du mardi 11 août au mardi 25 août 2020, France 5 diffusera chaque mardi à 20:50 un épisode inédit de la saison 3 de la collection documentaire “Au bout c'est la mer” incarnée par François Pécheux.

Le fleuve rouge, l'Irrawaddy, la Garonne, sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux éco-systèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, il embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Après la diffusion de l'épisode inédit, France 5 rediffusera un épisode des saisons précédentes.