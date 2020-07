“Les routes de l'impossible” au Brésil, en Namibie et en Inde, vendredi 31 juillet sur France 5

Vendredi 31 juillet à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmènera cette semaine au Brésil, en Namibie et en Inde pour un best-of inédit.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20.50 Brésil, Namibie, Inde : dame nature ne pardonne pas

Voilà treize ans que les reporters des Routes de l'impossible parcourent le monde et empruntent ses routes les plus dangereuses. Treize années à suivre d’intrépides chauffeurs bravant tous les dangers pour transporter des passagers jusqu’aux villages les plus reculés de la planète.

Un constat s’est imposé. Les conditions de leurs traversées se sont durcies au fil des années. En cause : le dérèglement climatique. Aux quatre coins du globe le constat est le même, mais les incidences différentes.

Cet épisode réunit les combats les plus spectaculaires que mènent ces conducteurs contre les assauts de la nature.

Des pluies diluviennes dans l’humide jungle amazonienne au Brésil qui emportent tout sur leur passage, aux éboulements provoqués par la fonte accélérée des neiges sur les vertigineuses cimes d’Himalaya côté Inde, en passant par les crevasses de l’aride savane de Namibie. Ces chauffeurs vont-ils, cette fois encore, trouver la force de ne pas renoncer ?

A la saison des pluies au Brésil, Luis et Léandro sont les seuls à se lancer sur la Nationale 319 qui relie Humaita à Manaus. Une route abandonnée qui s’enfonce au cœur de la forêt amazonienne. A cette période, il peut tomber plus de deux mètres d’eau. Les rivières débordent et des morceaux entiers de route disparaissent alors sous les eaux... Leur bus de ville trace un improbable sillon dans ces kilomètres de boue.

En Namibie, sur ce gigantesque territoire quasi désertique, l’eau manque cruellement. Cette année encore, le pays fait face à une sécheresse jamais vue depuis 30 ans. Sur les routes chaotiques du nord-ouest du pays, et sous un soleil de plomb, des femmes des tribus Himba et Hérero se rendent à des funérailles entassées à l’arrière d’un vieux pick-up. Un trajet qui va durer des heures sous un soleil de plomb. De culture radicalement différente, ensemble elles vont supporter ce calvaire dans une formidable joie de vivre.

Garder le sourire quelles que soient les épreuves. C’est aussi la règle que suivent Gyatso et sa petite famille. Tous les printemps, dans l’Himalaya indien, ils se lancent dans une aventure sans fin pour rejoindre leur village. Les chauffeurs de bus frôlent les parois et les précipices pied au plancher. Ils jouent les funambules sur des cols à 4000 m d’altitude pour des salaires de misère.

21:45 Bouthan, le bonheur a tout prix (rediffusion)

Le Bhoutan est un royaume unique au monde. L'une de ses particularités est d'avoir instauré dans sa constitution le "bonheur national brut". Un barème pour mesurer le niveau de bonheur de ses habitants. Pour y contribuer le pays vit en retrait de la mondialisation et la population est très encadrée, la télé a fait son apparition seulement dans les années 2000 et c’est le premier pays au monde à avoir interdit la vente de cigarettes. Mais ses 750 000 habitants sont-ils vraiment heureux…

Niché au pied de l'Himalaya, le Bhoutan est sillonné la plus part du temps par des pistes accrochées en haut de montagnes vertigineuses. En période de mousson les voyageurs jonglent avec la boue et les éboulements, le trafic se retrouve souvent bloqué pendant plusieurs jours. Pour y remédier, le gouvernement a fait appelle aux Dankas, des travailleurs venus d’Inde qui vivent dans des conditions plus que précaires, sans aucune protection ils élargissent à coup d’explosif et bitument les routes à plus de 3000 mètres d’altitude. Et il y a du travail, jusqu'en 1961 il n'existait presque aucune route goudronnée, aujourd’hui le Bhoutan tente de se créer un réseau routier pour désenclaver le pays.