“Une maison, un artiste” : Georges Clémenceau en Vendée, le château horizontal du Tigre, ce 2 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 2 août à 22:35 sur France 5, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir la demeure de Georges Clémenceau en Vendée, le château horizontal du Tigre.

« J’ai vécu de bruit, et voici que j’entends les pas étouffés du silence. Affranchi du monde et de moi-même ». Face à l’océan Atlantique, dans le village de Saint-Vincent-sur-Jard, un vieil homme médite sur les mille et une vies qu’il a eues. Tour à tour médecin, homme politique, journaliste ou écrivain, Georges Clemenceau est l’un des grands témoins de l’Histoire contemporaine. Une légende. Une personnalité complexe qui lui a valu de multiples surnoms : le Père la Victoire, le tombeur de ministères… mais surtout : le Tigre ! Après une défaite électorale amère, il s’est retiré de la vie publique. Désormais, il va passer plusieurs mois par an dans sa retraite vendéenne. Son « château horizontal », comme il le surnomme. Homme de combat, il va également réussir à créer un merveilleux jardin impressionniste sur une dune aride et hostile. Avec les témoignages de Stéphane Lhortolary (administratrice-adjointe de la maison Clemenceau), Bernard Le Magoarou (administrateur des monuments nationaux), Marc Vernillet (Cheffe jardinier des monuments nationaux), Alexandre Duval-Stalla (avocat et écrivain), Jean-Pierre Tribout (Comédien et metteur en scène)