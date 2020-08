“L'odyssée des plages” racontée par Doria Tillier, bientôt sur France 3

A découvrir prochainement sur France 3, “L'odyssée des plages”, un document inédit raconté par Doria Tillier et réalisé par Emmanuel Blanchard.

Après des mois de confinement, pour beaucoup de Français la plage a semblé être le symbole même de notre liberté retrouvée. Comment est-elle devenue, en quelque sorte, notre horizon ultime du bonheur ? Un éden qui attire sur nos 5800 km de littoral plus de 15 millions de visiteurs chaque année ?

Il faut savoir que cette ruée vers les plages est aussi irrépressible que récente. Jusqu’au début du XIXe siècle, les plages étaient perçues comme insalubres et inhospitalières. Il a fallu bien des conquêtes, bien des épreuves et bien des scandales pour qu’elles deviennent les lieux de rêve, de liberté et de convivialité qu’elles sont aujourd’hui.

Des premiers bains thérapeutiques aux rivages surpeuplés, des villégiatures aristocrates à « Paris-plage » et du pyjama de plage au monokini, cette « Odyssée » raconte comment les plages ont transformé notre territoire, nos loisirs et nos mœurs.

À l’appui d’archives savoureuses, de témoignages de spécialistes et acteurs de cette histoire – dont Alain Corbin, Jean-Didier Urbain, l’écrivain Chantal Thomas, ou la première championne de surf Marie-Christinne Delanne – « L’Odyssée des plages » décrypte les lames de fond, géographiques, sociologiques et politiques, qui nous ont très progressivement amené à nous mettre à l’eau, à nous exposer au soleil, puis à nous dénuder.