“Nus et culottés” : objectif Londres & les Caraïbes pour Nans et Mouts, lundi 3 août sur France 5 (vidéo)

Dès ce lundi 3 août, France 5 vous propose de voir ou de revoir les anciens numéros de “Nus et Culottés” avant la diffusion d'un best of inédit le 24 août prochain. Cette semaine, France 5 rediffusera « Objectif Londres » et « Objectif Caraïbes ».

20:50 Objectif Londres Rencontrer un super-héros dans la City à Londres. Spiderman, Batman et Catwoman ont fait des émules ! Devant les difficultés des grandes villes, des « Monsieur et Madame Tout-le-monde » ont décidé de jouer les héros pour aider leurs voisins citadins. Éternels enfants, Nans et Mouts rêvent de rencontrer ces supermen contemporains ! Partis nus et sans argent des bocages normands, Super-Nans et Méga-Mouts doivent avant toute chose trouver leurs habits de héros ! Ils se mettent en route pour traverser la Manche. Peut-on le faire sans argent ? La City de Londres, jungle urbaine et symbole de l'hyperactivité, sera le terrain de jeu idéal pour chercher et trouver leur super-héros. Corsaire, flibustier et autres vieux loups de mer ont fait partie du registre des contes de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Mais qui sont-ils réellement ? Dans ce voyage, Nans et Mouts rêvent de mettre un visage sur ces noms en démarrant nus d'une jungle de Guadeloupe pour aller à la rencontre d'un pirate dans les îles Grenadines, l'Eldorado des Caraïbes. Sur la route, les embûches et aventures seront probablement nombreuses : trouver des vêtements pour être capable, à l'instar des pirates, d'évoluer tant sur la terre que la mer, aiguiser leur anglais et leur espagnol pour pouvoir échanger avec les différentes personnes rencontrées, passer d'un petit avion à un voilier pour cheminer, d'île en île, visitant tour à tour Dominica, la Martinique, Sainte-Lucie...