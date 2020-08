“Recherche Héritiers” : France 3 diffusera les deux premiers épisodes le 17 août

Lundi 17 août à 21:05, France 3 diffusera les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire “Recherche Héritiers” qui dévoile le quotidien de 4 enquêteurs hors pairs : Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul.

Les notaires font appel aux services de généalogistes successoraux pour rechercher les héritiers inconnus ou disparus d’un défunt dont ils doivent régler la succession. Pour les retrouver, ces derniers remontent dans le passé et découvrent souvent des secrets des familles. Commence alors une véritable quête des origines et des filiations…

Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et pistent les témoignages, parcourant ainsi la France, l’Europe et le monde à la recherche du moindre indice qui leur permettra de reconstituer la généalogie des familles et retrouver l’héritier manquant.

Leurs enquêtes révèlent des histoires de familles fortes et touchantes et mettent parfois à jour des secrets jusque-là enfouis ou « bien gardés » : celui d’un fils caché, d’une fratrie inconnue ou d’un oncle d’Amérique.

Certains dossiers qu’ils ont à traiter font également remonter les généalogistes jusqu’aux heures les plus sombres de la grande Histoire, nous replongeant ainsi dans notre passé commun.

Enfin, à l’heure des révélations, ils rétablissent la vérité généalogique, permettant ainsi à chacun d’obtenir la part d’héritage qui lui est due.

Episode 1 : « Un si lourd secret »

Dans cet épisode, Damien va bouleverser la vie des deux héritiers qu’il va retrouver. Deux frères, qui ont grandi sans père, découvrent que toute leur histoire familiale s’est construite sur un mensonge.

(La Fleche, Le Mans, Saumur)

Paul, lui, va plonger dans les heures les plus sombres de l’histoire du XXème siècle. Son enquête va l’emmener depuis la France jusqu’aux Etats-Unis en passant par la Pologne, pour retrouver les héritiers de Sarah, décédée veuve et sans enfant. Il va alors leur révéler leurs véritables origines, le passé de leur famille et le destin extraordinaire de celle dont ils héritent.

(Lyon, Meslin(Côte d’Armor), Pologne, USA)

Aude, enfin, va avoir des sueurs froides dans le dossier de succession de Geneviève, une octogénaire solitaire à la tête d’un joli patrimoine de plus d’un million d’euros. Son enquête va en effet révéler l’existence d’un coffre en banque au nom de la défunte. Ce dernier contient peut-être un testament qui pourrait écarter de la succession les héritiers qu’elle a retrouvés…

(Paris, Bourges)

Episode 2 : « Rendez-vous manqués »

Roxane et Henri se lancent à l’assaut du monde de l’art pour une succession très particulière. Le défunt était collectionneur. Il laisse derrière lui des centaines d’œuvres magnifiques qu’ils vont devoir vendre aux enchères sous les yeux des héritiers retrouvés. Le montant de la succession en dépend.

(Paris, Chaumont (Haute Loire))

Pascal et son équipe vont, quant à eux, devoir faire preuve de ténacité et d’endurance pour retrouver les héritiers de Madeleine, abandonnée à la naissance et qui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, n’a sur le papier ni ascendants ni descendants connus. Retrouver sa véritable filiation va s’avérer être une aventure inoubliable.

(Marseille, Saint-Julien-en-Champsaur (Hautes-Alpes)

Damien, enfin, va être confronté à la grande Histoire et au traumatisme laissé par la guerre d’Algérie pour retrouver les héritiers d’Amar, un harki qui a quitté son pays il y a plus de soixante ans…

(Le Mans, Angers)