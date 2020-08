“Regards de femmes” : « Le harcèlement sexuel au travail », mercredi 5 août sur France 2 (vidéo)

A voir ou à revoir ce mercredi 5 août à 22:30 sur France 2 dans la case documentaire “Regards de femmes”, le film « Harcèlement sexuel au travail : l'affaire de tous » réalisé par Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea.

En France, une femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel au travail, soit près de trois millions. Comment réagir ? Comment prévenir ? Ce documentaire, réalisé par Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea, donne la parole aux victimes et fait le point sur la loi.

Des victimes racontent les premières approches et l’engrenage qui s’enclenche. La manipulation du harceleur et le mutisme des collègues. La perte de l’emploi et les séquelles psychiques ou physiques. Pour oser mettre les mots sur ce qui arrive, se dresser contre son bourreau, il faut du courage, et parfois de l’aide. Beaucoup de victimes plongent dans la dépression.

Un quiz animé par l’humoriste Guillaume Meurice et Marilyn Baldeck, responsable de l’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), rythme le film. Une cinquantaine d’hommes et de femmes se sont prêtés au jeu et répondent à la question : est-ce ou non du harcèlement ? A l'issue du documentaire, une troupe d’acteurs recrée une situation de harcèlement et les spectateurs sont invités à rejouer la scène, au cours d'une séance de théâtre-forum. Une façon de reprendre le pouvoir et d’inventer de nouveaux comportements.