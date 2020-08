“Les routes de l'impossible” au Botswana & au Guatemala, vendredi 7 août sur France 5

Vendredi 7 août à 20:50, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmènera cette semaine au Brésil, en Namibie et en Inde pour un best-of inédit.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20.50 Botswana : sauve qui peut

Chaïdi, Haïdi, Monty, Mareko, Sekere vivent au cœur d'un pays qui n'est qu'un grand désert : le Botswana. Tous luttent pour préserver leur travail et faire vivre leur famille. Avec des dizaines de milliers d'animaux sauvages en liberté, comme les lions ou les éléphants, tomber en panne n'est pas rassurant. Et, cette année les difficultés sont encore accentuées par le manque d’eau. La sécheresse menace gravement la vie des habitants et des animaux.

Au Botswana, c'est toute l'organisation de la société liée à l'élevage et la consommation qui est menacée par les effets terribles du réchauffement climatique.

Pourtant, dans le désert du Kalahari, les Bochimans, les plus anciens représentants de l’Afrique australe savent vivre en harmonie avec la nature en utilisant l'eau des racines et de la rosée. Épris de liberté, ils tentent de revenir dans un vieux pick-up sur la terre de leurs ancêtres dont ils ont été expulsés...

21:45 Guatemala, en terre Maya (rediffusion)

Quelque soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs les règlent avec une conception très latino de la vie ! Plus de place dans le bus, pare-chocs et galeries sont là pour accueillir les voyageurs à leurs risques et périls, les vieux bus américain ont une fiabilité très aléatoire. Pour arriver au bout de ces pistes au bout de ces pistes de montagne ravagées par les inondations et les glissements de terrains les guatémaltèques ont un secret : ne jamais d'énerver.