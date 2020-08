“Les 100 lieux qu'il faut voir” : les Alpes de Haute-Provence, dimanche 9 août sur France 5

Dimanche 9 août à 20:50, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la 7ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir”. Cette semaine, direction les Alpes de Haute-Provence puis rediffusion du numéro consacré aux Cévennes.

20:50 Les Alpes de Haute-Provence, de l'Ubaye à la provence de Giono

Ce département, aussi riche que varié, conjugue à merveille les eaux turquoise des lacs et les falaises éblouissantes et abruptes de grès.

Dans les hautes montagnes de l'Ubaye, l'architecture de la ville de Barcelonnette est un héritage bien singulier venu tout droit du Mexique.

A quelques pas de là, à plus de 2000 mètres d'altitude, se trouve le lac noir. Dans le pays de Banon, au cœur d'un paysage si cher à l'écrivain Jean Giono, on peut admirer le village perché de Simiane-la-Rotonde et l'abbaye de Valsaintes.

Enfin, impossible de manquer les splendeurs des gorges de Verdon et la forêt pleine de mystère des grès d'Anno.

21:40 Les Cévennes, du Gard à la Lozère



La chaîne montagneuse des Cévennes présente une incroyable diversité de paysages : des gorges sculptées dans le calcaire, des plateaux arides en Lozère, des petits villages aux accents méridionaux du Gard.

Le majestueux Mont Aigoual et ses forêts denses, ce territoire tantôt âpre, tantôt bourré de charme, séduit aussi bien les amoureux des grands espaces que les amateurs de petites cités de caractère...