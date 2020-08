“Une maison, un artiste” : la Taillade de Nino Ferrer, dimanche 9 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 9 août à 22:35 sur France 5, Patrick Poivre d’Arvor vous propose de découvrir la demeure de Georges Clémenceau en Vendée, le château horizontal du Tigre.

En 1977, l'auteur de « Mirza », du « Téléfon », des « Cornichons », ou encore de « Oh ! Hé ! Hein ! Bon ! » décide de « s'exiler ». Il achète un domaine « la Taillade », loin de Paris et du show-business qu'il déteste... avec les royalties d'un de ses plus grands succès : « le Sud » vendu à plus d'un million d'exemplaires en 1975.

Cette belle bâtisse fortifiée datant du XVe siècle est plantée sur le sommet d’une colline du Lot, surplombant le petit village de Saint-Cyprien tout à côté du village de Montcuq. La lourde porte en chêne massif de la demeure s’ouvre sur une cour carrée, desservant les pièces aux larges murs de pierres blanches. La lumière du soleil couchant illumine la façade.

Nino y élève des chevaux et continue à écrire des chansons. Dans le studio installé dans sa forteresse, il enregistre et produit, explorant des pistes rhythm’n’blues et rock progressif, à mille lieues de l’image de « chanteur rigolo » de variétés qui lui colle à la peau. Il se remet aussi à la peinture, à laquelle adolescent il s’était essayé et peint des tableaux surréalistes peuplés de femmes nues, de serpents et de ciels bleus parfois traversés par des nuages radioactifs de mauvais augure… La peinture lui apporte la sérénité… Et pourtant ! Le 13 août 1998, Nino Ferrer - né Nino Agostino Ferrari le 15 août 1934 à Gênes – se donne la mort dans un champ de blé à quelques encablures de sa maison, quelques semaines après le décès de sa mère.

Aujourd’hui, 22 ans plus tard, Kinou, Arthur et Pierre nous ouvrent les portes de la maison de Nino et nous font découvrir cet artiste si injustement méconnu dont le souvenir, les objets personnels et les œuvres animent toujours les lieux… « La Taillade, c’est ma maison et c’est dans le Lot…c’est en pleine campagne… C’est un endroit où je me suis taillé ! » Nino Ferrer.

Réalisation Dorothée Poivre d’Arvor - Avec les témoignages de Yves Bigot (producteur du dernier album de Nino Ferrer), de son épouse Kinou Ferrari, de ses fils Pierre et Arthur Ferrari, de ses amis Fred Bernard et José Marty.