“Nus et culottés” : objectif Irlande & les Pyrénées pour Nans et Mouts, lundi 10 août sur France 5

Lundi 10 août, France 5 vous propose de voir ou de revoir deux anciens numéros de “Nus et Culottés” avant la diffusion d'un best of inédit le 24 août prochain. Cette semaine, France 5 rediffusera « Objectif Irlande » et « Objectif Pyrénées ».

20:50 Objectif Irlande Quittant la Bretagne profonde, Nans et Mouts se lancent le défi de trouver un trèfle à quatre feuilles en Irlande ! Caméras-baluchon sur l'épaule et caméra au poing, les deux aventuriers reçoivent un accueil des plus chaleureux en Bretagne. Traversant l'Angleterre, le Pays de Galles pour finalement arriver en Irlande, ils cheminent à la recherche de leur chance... Rejoindre une prairie de trèfles devrait être relativement aisé. En trouver un à quatre feuilles est une autre affaire. Une aventure riche qui n'est pas à l'abri des miracles 21:45 Objectif Pyrénées Voir un ours dans les Pyrénées, tel est l'objectif de ce nouveau périple. En partant du Pays basque français, à la culture très marquée, en passant d'une vallée des Pyrénées à une autre, au gré des rencontres d'éleveurs, de gardes de parc, de bergers ou de chasseurs, Nans et Mouts espèrent voir de leurs propres yeux la fameuse bête. Mais lorsqu'on cherche un ours en montagne, on doit s'attendre à tout !